Чим буде займатися новостворюване Бюро економічної безпеки?

(Рубрика «Точка зору»)

Роман Портянко

Створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) потребує розгляду проблеми – чим саме буде займатися цей орган, в який спосіб, та чим він кардинально відрізняється від існуючих структур, особливо податкової міліції.

В останні роки, серед державних органів існувало забагато «відповідальних» за економічну безпеку – СБУ, Національна поліція, податкова міліція Державної фіскальної служби. При цьому, підслідність і відповідальність в даних органах не була жодним чином диверсифікована.

Спеціалізація кожної окремої структури була умовною та іноді полягала в «обгортці» – підставі, за якою проявляв активність певний правоохоронний орган. Тобто, узагальнюючи, СБУ проводила діяльність по захисту економіки в рамках питань національної безпеки, Національна поліція – в рамках боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а податкова міліція – в рамках запобігання порушенням в бюджетній сфері і сфері оподаткування. В найгіршого випадку слідчі дії органів паралізували роботу комерційних структур, які не мали чітких «правил гри» та перебували в очікуванні «удару» з усіх боків, з різними підставами.

Така ситуація триватиме доти, доки не розпочне роботу БЕБ. Відтермінування його запуску пов’язано з доволі об’єктивними та зрозумілими причинами, – це кадрові та законодавчі питання.

Так на порядку денному гостро стоїть кадрове питання, яке полягає в необхідності оперативно сформувати конкурсну комісію. Вона складатиметься з трьох осіб від Ради громадського контролю, яких було обрано на початку тижня, а також від осіб від міністерств та центральних органів виконавчої влади, які мають подати кандидатури до комісії директору БЕБ Вадиму Мельнику вже найближчим часом. Далі розпочнеться конкурсний відбір, який, за законом, триватиме щонайменше 45 днів.

Законодавчі питання ще важливіші, адже новоствореному БЕБ мають надати повноваження для здійснення своєї роботи. Парламент має ухвалити законопроєкт №3959-1, а також ухвалити зміни до діючого Кримінального процесуального кодексу щодо порядку внесення відомостей до ЄРДР.

Одночасно уряд має ухвалити понад 20 розпоряджень та постанов, більшість з яких ще до початку конкурсних процедур.

Передати повноваження підслідності злочинів до БЕБ, та забрати ці функції в ДФС, що ліквідовується, Національної поліції та СБУ

Відповідно до міжнародної практики, в світі існує дві основні і типові моделі організації розслідування економічної злочинності – завдання покладаються або на поліцію, або на органи економічного (податкового) контролю і виділяються від загального об’єму боротьби зі злочинністю.

Бюро економічної безпеки – має стати єдиним органом, який зосередить на собі боротьбу з економічною злочинністю. Законопроєкт №3959-1 має передати повноваження підслідності злочинів до Бюро економічної безпеки, та забрати ці функції в Державної фіскальної служби (ДФС), що ліквідовується, Національної поліції та СБУ.

В чому різниця між ДФС і БЕБ?

Важливе питання, яким стурбовані представники бізнесу, в чому різниця між ДФС і БЕБ? Зрозуміло, що всі повноваження передаються одному єдиному органу, а ДФС ліквідується, але чим принципово буде відрізнятися БЕБ?

Тут потрібно розглянути засади, передбачені в самому Законі «Про Бюро економічної безпеки». БЕБ створюється як аналітичний орган, а не силовий, хоча він матиме й правоохоронну функцію.

Так, в штаті БЕБ є і оперативники і детективи, а за специфікою своїх завдань окремі відповідальні особи будуть мати зброю. Так, не виключено, що для забезпечення проведення слідчих дій і доступу до інформації, потрібно буде використовувати силовий тиск.

Проте, якщо дивитися на ситуацію, з огляду на те, що в попередні роки, коли про ліквідацію ДФС і реформу податкових органів навіть не йшла мова, не рідкими були випадки, коли для проведення слідчих дій потрібно було залучати силовиків з інших відомств, зокрема СБУ.

За таких спільних операцій, як існував ризик витоку інформації так і була ймовірність порушення процесуальних норм, що в подальшому могло призводити, до визнання доказів в суді такими, що зібрані незаконно.

Платформа для діалогу між бізнесом та державою

Основною функцією БЕБ стане аналітична, яка дозволяє боротися з системними проявами тіньової економіки на загальнодержавному рівні. Передбачені законом відділи стратегічних та тактичних аналітиків мають працювати в тому числі над загальним моніторингом економіки, що трансформуються в рекомендації і висновки, які директор БЕБ надаватиме Верховній Раді та урядові.

Зміниться механіка досудового розслідування

Так, наприклад, потрібно проаналізувати, наскільки в умовах відкритості актуальною є декриміналізація фіктивного підприємництва. Зважаючи на те, що БЕБ працюватиме по-новому та не вчинятиме жодного тиску на бізнес, використовуючи цю статтю, можна використати її як інструмент боротьби з фірмами «одноденками» та конвертаційними центрами. Насамкінець, ціль не у покаранні «фунта», а в тому, щоб мати запобіжник.

До того ж, аналітичний відділ, працюючи з інформацією та розуміючи, в яких сферах, регіонах чи напрямках є ризики, дає напрямок роботи детективам, які можуть зосередити свою увагу на оперативній діяльності в цій області.

Стратегічні та оперативні аналітичні відділи будуть формувати Big Data, що допоможе подолати прояви тіньової економіки

Крім цього, зміниться механіка досудового розслідування. За чинним КПК заяву про злочин необхідно невідкладно зареєструвати в ЄРДР. Після цього аналітик, дослідивши інформацію, буде давати рекомендації щодо оперативно-розшукових чи слідчих дій. Стратегічні та оперативні аналітичні відділи, обмінюючись інформацією між собою, будуть формувати Big Data, що допоможе подолати прояви тіньової економіки. В чинних правоохоронних органах такого немає і ніколи не було.

БЕБ має співпрацювати з міжнародними організаціями для боротьби з міжнародною економічною злочинністю, а це контрабанда, відмивання коштів та кіберзлочинність. Світ стає глобалізованим, тому потрібно обмінюватися інформацією з іноземними колегами, та проводити спільні операції. Закон про Бюро передбачає такі можливості.

Отже, що таке БЕБ і чим воно відрізняється від податкової міліції? БЕБ – це орган, де основна ставка має бути на аналітику і запобігання, а не покарання. До того ж, БЕБ має уніфікувати в собі повноваження решти державних органів, в сфері економічної безпеки і виступати платформою для діалогу між бізнесом та державою, для детінізації економіки.

Роман Портянко – керівник аналітичного центру «Реформатор»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода