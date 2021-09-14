Ще один кандидат на посаду голови БЕБ через суд оскаржує результати конкурсу – «Схеми»

Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Сергій Маштабей звернувся із позовом до Окружного адміністративного суду через ймовірні порушення, які, на його думку, відбулися під час проведення конкурсу. Про це йдеться у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом» програми «Схеми» (проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

Кандидат Маштабей, який, за результатами тестування, був у трійці найкращих, але після співбесіди не набрав жодного балу від членів комісії, подав позов до суду, бо вважає, що співбесіди з кандидатами пройшли з порушеннями.

«Дуже багато претензій до конкурсної комісії щодо методики оцінювання цих кандидатів, методики відбору, оскільки комісія фактично не здійснювала саме аналіз і відбір за професійними якостями. Як озвучив голова комісії Тимофій Милованов, кандидати були вибрані за принципом «хто кому як сподобався», натомість закон вимагає, що рішення про відбір трьох найкращих має бути обґрунтованим за трьома показниками – професійний досвід, професійні знання і доброчесність», – заявив Маштабей.

«Я буду оскаржувати рішення конкурсної щодо визначення трійки кращих кандидатів. Бо за моїм аналізом, який я здійснив, я це буду викладати в позовній заяві, дані кандидати найгірші серед 12 кандидатів, які були допущені до етапу співбесіди», – пояснив він.

Позов Маштабея прийнятий до розгляду, та вже призначений склад суду. Дата першого засідання поки невідома.

Кандидат Маштабей – не перший, хто позивається до суду через конкурс. Зокрема, колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк оскаржує своє відсторонення від конкурсу.

У серпні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом іншого кандидата на посаду голови БЕБ Дениса Осмоловського – щодо проведеного тестування.

20 серпня 2021 року уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Раніше «Схеми» повідомляли, що новий голова БЕБ придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що «все – прозоро» і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

БЕБ є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Згідно зі змінами, які вносяться до Кримінального процесуального кодексу України, до підслідності БЕБ будуть належати, в тому числі, такі злочини, як ухилення від сплати податків, зборів, загальнообов’язкових внесків та страхувань, підробка документів та цінних державних паперів, шахрайство з податком на додану вартість та фінансовими ресурсами, а також незаконна приватизація державного чи комунального майна.