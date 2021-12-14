Шмигаль пропонує дозволити примусове вилучення земельних ділянок для будівництва доріг

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове оплатне вилучення земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших повʼязаних із ними обʼєктів дорожньої інфраструктури.

Ініціатива міститься у законопроєкті №6422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. Документ зареєстрований у Верховній Раді 10 грудня, його текст зʼявився на сайті парламенту 14 грудня.

Ініціатором законопроєкту є премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.