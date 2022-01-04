ДБР заперечує, що відкликало з суду клопотання про арешт Порошенка

Державне бюро розслідувань не відкликало з Печерського суду клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку. Про це відомство заявило 4 січня.

«Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого Президента України не відповідає дійсності», – йдеться в заяві відомства.

Як стверджують у ДБР, процесуальні рішення щодо відкликання клопотання про арешт не приймалися.

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Раніше 4 січня медіа поширили інформацію, що прокурор звернувся до Печерського суду щодо повернення клопотання про арешт Петра Порошенка для доопрацювання. Зокрема, видання Depo.ua посилалося на дані Єдиного реєстру судових рішень, згідно з якими відповідне клопотання подав старший слідчий ДБР Максим Дзвоник.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.