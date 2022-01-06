Суд ухвалив рішення про арешт майна Порошенка

Печерський районний суд Києва 6 січня розглянув клопотання прокуратури і ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

Розгляд клопотання тривав упродовж майже пʼяти годин, засідання було призначене на 9:30 ранку.

Адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що клопотання подав прокурор на прізвище Бєлкін. Захисник зазначив, що відповідно до КПК, такі клопотання розглядаються за участю народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Раніше 6 січня Петро Порошенко повідомив, що повернеться в Україну 17 січня та візьме участь у судовому засіданні.

«Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні», – зазначив Порошенко.

4 січня медіа поширили інформацію, що прокурор звернувся до Печерського суду щодо повернення клопотання про арешт Петра Порошенка для доопрацювання. Зокрема, видання Depo.ua посилалося на дані Єдиного реєстру судових рішень, згідно з якими відповідне клопотання подав старший слідчий ДБР Максим Дзвоник. Згодом у Державному бюро розслідувань заперечили відкликання з Печерського суду клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.