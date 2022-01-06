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«Європейська солідарність» заявляє про арешт активів каналів «5» і «Прямий»

Раніше 6 січня суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка

Після рішення суду про арешт майна п’ятого президента Петра Порошенка під арешт потрапили також активи «5 каналу» та «Прямого», повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність» 6 січня.

У партії вважають, що це рішення суду є спробою «унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі».

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«Прямий» та «5 канал» – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку. Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт», – йдеться в заяві.

Партія розцінює рішення суду як «незаконне» та «неправосудне». У політичній силі також заявляють про конфлікт інтересів судді Печерського суду Віти Бортницької, науковим керівником якої під час захисту дисертації нібито був заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

У Офісі президента не коментували заяву опозиційної партії.

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Раніше 6 січня суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка. Рішення ухвалили у справ про державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Як згодом пояснили в Офісі генерального прокурора, воно стосується тільки майна, формальним власником якого є Порошенко.

Колишній президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у листопаді 2021 року повідомив, що через закон про олігархів продав акції своїх телеканалів – «5 каналу» та «Прямого» – журналістам.

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