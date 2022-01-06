«Європейська солідарність» заявляє про арешт активів каналів «5» і «Прямий»

Після рішення суду про арешт майна п’ятого президента Петра Порошенка під арешт потрапили також активи «5 каналу» та «Прямого», повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність» 6 січня.

У партії вважають, що це рішення суду є спробою «унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі».

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«Прямий» та «5 канал» – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку. Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт», – йдеться в заяві.

Партія розцінює рішення суду як «незаконне» та «неправосудне». У політичній силі також заявляють про конфлікт інтересів судді Печерського суду Віти Бортницької, науковим керівником якої під час захисту дисертації нібито був заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

У Офісі президента не коментували заяву опозиційної партії.

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Раніше 6 січня суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка. Рішення ухвалили у справ про державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Як згодом пояснили в Офісі генерального прокурора, воно стосується тільки майна, формальним власником якого є Порошенко.

Колишній президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у листопаді 2021 року повідомив, що через закон про олігархів продав акції своїх телеканалів – «5 каналу» та «Прямого» – журналістам.