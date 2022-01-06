Повний текст ухвали про арешт майна Порошенка оприлюднять 14 січня – Офіс генпрокурора

Повний текст судового рішення про арешт майна п’ятого президента Петра Порошенка буде оприлюднений 14 січня. Про це повідомив представник Офісу генерального прокурора 6 січня.

Він додав, що арешт поширюється на «цінне рухоме майно, нерухоме майно у вигляді квартир, будинку, також це корпоративні права на різноманітні суб’єкти господарювання». У Офісі генпрокурора уточнили, що арешт стосуватиметься того майна, яким Петро Порошенко володіє відповідно до державних реєстрів та його декларацій.

За даними представника ОГП, сторона захисту планує оскаржувати ухвалу.

Раніше 6 січня адвокати Порошенка повідомили, що суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

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У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.