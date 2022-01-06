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Повний текст ухвали про арешт майна Порошенка оприлюднять 14 січня – Офіс генпрокурора

За даними представника ОГП, сторона захисту Петра Порошенка планує оскаржувати ухвалу

Повний текст судового рішення про арешт майна п’ятого президента Петра Порошенка буде оприлюднений 14 січня. Про це повідомив представник Офісу генерального прокурора 6 січня.

Він додав, що арешт поширюється на «цінне рухоме майно, нерухоме майно у вигляді квартир, будинку, також це корпоративні права на різноманітні суб’єкти господарювання». У Офісі генпрокурора уточнили, що арешт стосуватиметься того майна, яким Петро Порошенко володіє відповідно до державних реєстрів та його декларацій.

За даними представника ОГП, сторона захисту планує оскаржувати ухвалу.

Раніше 6 січня адвокати Порошенка повідомили, що суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

Читайте також: ДБР заперечує, що відкликало з суду клопотання про арешт Порошенка

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.

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