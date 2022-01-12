У «ЄС» підтвердили повернення Порошенка 17 січня і заявили про стеження за ним

Партія «Європейська солідарність» 12 січня виступила із заявою, в якій підтвердила заплановане на 17 січня повернення до Києва з Варшави свого лідера, пʼятого президента України Петра Порошенка. Також у партії заявляють про «незаконне стеження за лідером опозиції».

Сам Порошенко порадив Офісу президента України Володимира Зеленського «не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому». «Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку», – цитує Порошенка сайт партії «Європейська солідарність».

Наразі в Офісі президента чи будь-якій із українських спецслужб не коментували звинувачень у незаконному стеженні.

4 січня медіа поширили інформацію, що прокурор звернувся до Печерського суду щодо повернення клопотання про арешт Петра Порошенка для доопрацювання. Зокрема, видання Depo.ua посилалося на дані Єдиного реєстру судових рішень, згідно з якими відповідне клопотання подав старший слідчий ДБР Максим Дзвоник. Згодом у Державному бюро розслідувань заперечили відкликання з Печерського суду клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.