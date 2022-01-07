ДБР: на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал» арешт не накладався

У справі проти п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка не був накладений арешт на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань 7 січня.

Після ухвалення рішення суду 6 січня Офіс Генерального прокурора уточнив, що арештували майно Порошенка, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах. Після цього пресслужба партії «Європейська солідарності» розповсюдила заяву про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», які раніше належали Порошенку.

У ДБР вказали, що «очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдинг «Вільні медіа», що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався».

У ДБР твердять, що «у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося».

«З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий президент України, повноваження якого припинено», – вказано в повідомленні.

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6 січня суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка. Рішення ухвалили у справ про державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Як згодом пояснили в Офісі генерального прокурора, воно стосується тільки майна, формальним власником якого є Порошенко.

Колишній президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у листопаді 2021 року повідомив, що через закон про олігархів продав акції своїх телеканалів – «5 каналу» та «Прямого» – журналістам.

У найактуальнішій на сьогодні декларації Петра Порошенка за 2020 рік указані кілька юридичних осіб, назви яких можуть свідчити на їхню приналежність до медіаорганізацій. Це, зокрема, «Максимум ТВ» і її філії, телерадіокомпанія НБМ, телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» та інші. Телеканали «5 канал» та «Прямий», а також медіахолдинг «Вільні медіа» в тексті декларації відсутні.