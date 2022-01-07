«Це навіває спогади про найгірші роки режиму Януковича»: Як міжнародні експерти реагують на арешт майна Порошенка

Майно очільника партії «Європейська солідарність» і народного депутата Петра Порошенка арештували. Таке рішення напередодні Різдва, 6 січня, ухвалив Печерський суд Києва. Клопотання про замороження активів політика суддя розглядав упродовж п’яти годин. У пулі сили політика одразу ж заявили про тиск на опозицію, а також повідомили про загрозу медіа, які раніше належали п’ятому президентові. Відреагували на новину також і міжнародні експерти та дипломати.

Радіо Свобода проаналізувало останні події та оцінки міжнародної спільноти, які уже отримали дії влади. Зібравши ключові факти про справу, у якій фігурує Порошенко, розглядаємо причини замороження активів народного депутата.

Що арештували

За повідомленням Офісу генерального прокурора, йдеться про власність, що офіційно належить Петру Порошенку. Зокрема, це – об’єкти нерухомості, корпоративні права, цінне рухоме майно тощо. «Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна», – зазначили в ОГП. Повний текст судового рішення про арешт майна п’ятого президента Петра Порошенка буде оприлюднений 14 січня, зазначили в прокуратурі.

Водночас у партії «Європейська солідарність» 6 січня заявили, що під арешт потрапили також активи «5 каналу» та «Прямого», які були у власності Порошенка. У партії вважають, що це рішення суду є спробою «унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі».

«Прямий» та «5 канал» – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку. Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт», – йдеться в заяві.

Політична сила розцінює рішення суду як «незаконне» та «неправосудне» і має намір його оскаржити. У партії також заявляють про конфлікт інтересів судді Печерського суду Віти Бортницької, науковим керівником якої під час захисту дисертації нібито був заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Проте в Державному бюро розслідувань офіційно заперечили арешт активів медіа. «Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдінг «Вільні медіа», що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався. Наголошуємо, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося», – ідеться в заяві ДБР. Станом на зараз телеканали продовжують працювати.

Позиція прокуратури

Рішення про арешт майна Петра Порошенка суд ухвалив в межах кримінального провадження, у якому офіційно фігурує політик. 20 грудня лідеру політичної сили «Європейська солідарність» повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. За цими статтями перебачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Провадження розслідує Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень. «П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – вказують правоохоронці.

За версією слідчих, фігуранти справи купували вугілля з окупованих територій за державні кошти, чим «поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій», що послабило економічну безпеку держави в 2014-2015 роках.

Згідно з заявою ДБР, у межах провадження загалом підозри оголосили двом народним депутатам, серед яких і п’ятий Президент України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості та топ-менеджеру часів Януковича.

Позиція захисту

Слідчі не змогли вручити повідомлення про підозру Порошенкові особисто. Тому документ направили за місцем реєстрації. Нині політик перебуває за кордоном. Порошенко відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії Адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що відповідно до КПК, такі клопотання про арешт майна мають розглядатися за участю народного депутата, якого необхідно заздалегідь повідомити про судове засідання.

Порошенко вже повідомив, що повернеться в Україну 17 січня та візьме участь у судовому засіданні. «Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні», – зазначив Порошенко.

Ще один захисник політика Ілля Новіков в коментарі «5 каналу» заявив, що арешт майна народного депутата – це спроба тиску і залякування Порошенка: «Єдиний меседж, який вони, на мою думку, таким чином пробують передати: «Якщо ви повернетеся, то ми винесемо вам заставу в мільярд гривень, і ви не зможете її внести через те, що ми арештували все ваше майно, всі ваші рахунки».

Реакція міжнародної спільноти

Раніше на підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції, зокрема, представники Канади, США та Євросоюзу.

Краще будьте серйозні з тисячами російських танків на вашому кордоні! Після арешту майна Порошенка відреагували також міжнародні аналітики та дипломати. Так, засудив дії української влади шведський дипломат і старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Ослунд. У своєму Twitter він звинуватив президента Володимира Зеленського і голову Офісу президента Андрія Єрмака у переслідуванні Петра Порошенка. «Краще будьте серйозні з тисячами російських танків на вашому кордоні!», – зазначив він.

Ще один шведський дипломат, ексміністр закордонних справ Карл Більдт у соцмережі написав, що його насторожують спроби ув’язнити політика і наголосив, що це матиме наслідки для держави на міжнародній арені: «Це навіває спогади про найгірші роки режиму Януковича і, безсумнівно, вплине на імідж країни». Долучилася до критики й експертка американського аналітичного центру «Інституту досліджень міжнародної політики» Мелінда Гарінг. Оцінюючи останні події щодо політика, вона назвала це «вибірковим правосуддям».

«Стежте за цією історією – український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенко за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше через місяць», – написала вона у своєму Twitter.