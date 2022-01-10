Геращенко: голова Верховної Ради не отримував повідомлення про вручення підозри Порошенку

Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко оприлюднила офіційну відповідь голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на запит щодо вручення підозри депутату Верховної Ради, пʼятому президентові України Петру Порошенку. З неї випливає, що такого повідомлення у парламенті, як це передбачає законодавство, станом на 29 грудня не було, хоча про вручення підозри Порошенку Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора повідомили ще 20 грудня.

Геращенко наводить скріншот документа за підписом Стефанчука. «У звʼязку з вашим зверненням від 24 грудня 2021 року щодо надання копій повідомлень, передбачених у разі вчинення дій у порядку, встановленому абзацом шостим частини другої статті 482.2 КПК України, стосовно народного депутата України П. Порошенка, повідомляю, що станом на 29 грудня 2021 року в системі електронного документообігу Верховної Ради України відсутня інформація про реєстрацію таких документів», – ідеться в листі за підписом голови парламенту.

Коментуючи цей лист, Ірина Геращенко написала у фейсбуці: «Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій «справі Петра Порошенка» і грубого порушення закону».

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.