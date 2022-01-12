Порошенко перебуває в Брюсселі і зустрічається з євродепутатами

Колишній президент України Петро Порошенко 12 січня перебуває в Брюсселі, де проводить зустрічі з європейськими політиками. Про це повідомляють журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк та партія «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко.

«У той же час, коли в Брюсселі працює Рада НАТО – Росія, колишній президент України Порошенко перебуває в іншій частині міста і пізніше зустрінеться з деякими євродепутатами з різних фракцій», – написав у твітері Юзвяк.

У партії «Європейська солідарність» раніше повідомили, що Порошенко «працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану».

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що в «Європейській солідарності» підтвердили повернення Порошенка до Києва рейсом із Варшави вранці 17 січня і звинуватили Офіс президента України Володимира Зеленського у «незаконному стеженні за лідером опозиції».

В Офісі президента чи українських спецслужбах наразі не реагували на ці повідомлення.