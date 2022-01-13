Порошенко: «Володимире Олександровичу, в мене погана новина для вас – я повертаюся»

П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко планує повернутися до України, попри кримінальне провадження проти нього. Про це він розповів у коментарі кореспондентці Радіо Свобода.

Він заявив, що виїхав за кордон у рамках міжнародного турне.

«Йдеться не про долю Порошенка, йдеться про долю України. Коли декілька тижнів тому я поїхав із України – в мене було міжнародне турне, яке включало п’ять країн, безумовно, там були важливі зустрічі. Але за ці кілька тижнів там змінилося дуже багато, бо влада Зеленського і Зеленський особисто ініціював оголошення мені підозри неуповноваженим на те прокурором чи з маніпуляцією в Офісі генерального прокурора, арешт усіх моїх активів, нападки на ЗМІ», – сказав Порошенко.

Політик повторив попередню свою заяву, за якою нібито отримував із Офісу президента повідомлення про те, що «краще було би не повертатися, що з розумінням вони би до цього поставилися».

«Це знову черговий відосик, який має відволікти увагу українців і світу від тих глибинних проблем, які Україна зараз має… Але тут не на того нарвалися. Тому, Володимире Олександровичу, в мене погана новина для вас – я повертаюся. І повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського. Це не варто цієї уваги. Повертаюся для того, щоби захищати Україну», – додав президент.

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Він висловив впевненість, що «не опиниться за ґратами» і нагадав, що це не перша кримінальна справа проти нього після завершення його президентської каденції:

«Ключова позиція: він (Зеленський – ред.) має пояснити суспільству, що таке державна зрада Порошенка. Знаєте, коли було 120 справ з усією дурницею, починаючи від Томосу і закінчуючи Мінськими угодами, я це ще терпів. Але це вже друга справа про державну зраду. Знаєте, коли була перша, яку Зеленський порушив? Державна зрада (підозра за статтею – ред.) мені була пред’явлена на підставі телефонної розмови з Байденом. Це ще до обрання Байдена президентом. Потім вони терміново закрили державну зраду, зараз знайшли другу».

Порошенко також додав, що повертається до України, зокрема, й для того, щоб «забезпечити єдність» на тлі загрози ескалації російської агресії.

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У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.