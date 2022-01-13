«У мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення» – євродепутатка про справу проти Порошенка

В Європейському парламенті слідкують за справою щодо п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви.

За словами Юкнявічене, вона стурбована ситуацією всередині України і припускає, що за кримінальною справою щодо Порошенка може стояти політичне переслідування.

«Я сподіваюся, що Україна – це правова держава і переслідування не буде. Ми спостерігаємо за цією справою, але звинувачувати Порошенко у державний зраді... в мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін», – зазначила Юкнявічене.

Євродепутатка додала, що за подіями в середині України спостерігає так само прискіпливо, як і за подіями за межами України, маючи на увазі російську агресію.

«Мене хвилює не лише те, що відбувається за межами України – проти України, проти Заходу та проти демократії. Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання», – сказала Раса Юкнявічене.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Читайте також: У «ЄС» підтвердили повернення Порошенка 17 січня і заявили про стеження за ним

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.