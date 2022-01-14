У ДБР очікують прибуття Порошенка на суд із обрання йому запобіжного заходу

Державне бюро розслідувань очікує прибуття народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Сторона обвинувачення хоче повідомити всім, що робитиме все необхідне, але, згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. ДБР, звичайно, сподівається, що Петро Порошенко – народний депутат України, відповідальний політик і відповідальний громадянин. І він виконає усі процесуальні обов’язки і самостійно прибуде на засідання суду», – заявила Сапьян.

Вона уточнила, що слідчі ДБР за процесуальним керівництвом ГПУ звернулися до Печерського районного суду Києва із клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. Це пов’язане з тим, що він не з’явився для слідчих дій після оголошення підозри народному депутатові. У ДБР наголосили, що 17 грудня Порошенко відмовився отримати повістку із викликом на допит у Держбюро розслідувань. В той же вечір він покинув Україну.

20 грудня Петру Порошенку повідомили про підозру в «державній зраді та сприянні терористичним організаціям». Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень. Сапьян уточнила, що повідомлення надійшло за місцем проживання Порошенка, а також на місце роботи.

За словами адвоката Петра Порошенка Дениса Галанського, політик має намір відвідувати усі судові засідання, пов’язані з ним. Однак, додав Галанський, народний депутат має бути належно повідомлений про таке засідання завчасно.

Раніше Порошенко повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну 17 січня вранці. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.