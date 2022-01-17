Порошенко повертається в Україну

Пʼятий президент України Петро Порошенко, якому 20 грудня було повідомили про підозру, уранці 17 січня прилітає рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту Жуляни. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir має вилетіти з варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (це 7:40 за Києвом) і приземлитися в столиці України о 9:10.

За словами Порошенка, він не виключає, що влада України, знаючи, що його зустрічатимуть у Жулянах його прихильники, розпорядиться посадити літак в іншому аеропорту. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві 16 січня. За словами Порошенка, українська влада нібито «уважно вивчає досвід» затримання в Мінську у травні 2021 року білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича – після вимушеної посадки літака, який прямував не до Білорусі.

Порошенко згадав також і про російського опозиціонера Олексія Навального, який рік тому, 17 січня 2021 року, повернувся до Росії з Німеччини і був затриманий у московському аеропорту Шереметьєво. При цьому за розкладом його літак мав здійснити посадку в іншому аеропорту, Внуково.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.