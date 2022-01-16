Радіо Свобода Weekly: Порошенко повертається і заявив про «120 справ»

Порошенко: «По-перше, я не опинюсь за ґратами. Слухайте, я все ж таки п’ятий президент»

Народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко планує повернутися до України, попри кримінальне провадження проти нього. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що йдеться не про його долю, а про долю України.

«Він (Володимир Зеленський – ред.) має пояснити суспільству, що таке державна зрада Порошенка. Знаєте, коли було 120 справ з усією дурницею, починаючи від Томосу і закінчуючи Мінськими угодами, я це ще терпів. Але це вже друга справа про державну зраду. Знаєте, коли була перша, яку Зеленський порушив? Державна зрада мені була пред’явлена на підставі телефонної розмови з Байденом. Це ще до обрання Байдена президентом. Потім вони терміново закрили державну зраду, зараз знайшли другу», – заявив політик в інтерв'ю.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Україна на порозі нової хвилі пандемії COVID-19. Що радять лікарі?

Медики прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні через 10, максимум 15 діб і радять якнайшвидше вакцинуватися бустерною дозою. Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини від коронавірусу для всіх охочих дорослих. Вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму «омікрон».

Яких ризиків очікують медики з поширенням нового штаму коронавірусу, як проходить вакцинація бустерною дозою на півдні України та чи допоможе це знизити темпи захворюваності? Це з’ясовували в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Уряд запровадив регулювання цін на гречку, цукор, макарони, молоко та інші товари

Цього тижня Кабінет міністрів України тимчасово встановив максимальну торговельну надбавку на рівні не більше від 10% на деякі харчі. Згідно з пояснювальною запискою до постанови, на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки від оптово-відпускної ціни встановлюється на гречану крупу, цукор-пісок, пшеничне борошно першого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна першого ґатунку), пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), курячі яйця категорії С1, курячу тушку та вершкове масло жирністю 72,5%.

НАЗК підтвердило викриття «Схем», що нардеп Волинець не задекларував позашляховик

Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції підтвердила, що народний депутат із фракції «Батьківщина» Михайло Волинець не задекларував користування елітним позашляховиком.

Раніше на те, що Волинець не вказує володіння і користування автотранспортом, звертали увагу у своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Бойовики на Донбасі показали затриману влітку вчительку-переселенку з Горлівки – її назвали корегувальницею

У підконтрольних проросійськими бойовикам ЗМІ розповіли про заручницю Наталю Шило. Влітку 2021 року переселенка з Горлівки поїхала до ОРДЛО відвідати хвору мати. Її затримали як нібито корегувальницю та агентку СБУ. Спілкуватись із донькою напряму затриманій не дозволяють. Про це матеріал Донбас.Реалій.

Раніше Донбас.Реалії розповідали про Наталю Шило і регулярно розповідають про інших заручників на окупованому Донбасі.

Переговори НАТО-Росія: які результати

Переговори між НАТО і Росією (засідання Ради НАТО – Росія) відбулися на тлі наростаючого напруження і розпочатих Кремлем масштабних військових навчань чи не в усіх прикордонних з Україною областях. Які ж результати цих переговорів? Радіо Свобода зібрало офіційні реакції обох сторін.

«Нашому терпінню настав кінець»: Лавров зажадав від Заходу швидкої реакції щодо «гарантій безпеки»

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що «терпіння» у Москви скінчилося в очікуванні реакції Заходу на оприлюднені раніше Кремлем «гарантії безпеки», а тому Росія очікує письмової відповіді на свої вимоги протягом тижня.

«Зникне все». Як ймовірні нові санкції США вплинуть на російський ринок

Влада США очікує, що Росія надасть пояснення щодо проведення військових навчань поблизу кордону з Україною. Таку заяву 11 січня зробив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Американські ЗМІ опублікували, з посиланням на джерела в адміністрації президента Байдена, перелік нових можливих санкцій щодо Росії. Передбачається, що їх можуть застосувати у разі широкомасштабного російського вторгнення в Україну. У переліку є і заборона експорту в Росію будь-яких споживчих товарів, що використовують вироблену або розроблену в США електроніку. Про можливий розвиток подій йдеться у матеріалі Санії Юсупової.

Казахстан – не Донбас?

Що спільного у введенні російських військ на територію двох суверенних країн – України у 2014-му і Казахстану в 2021 році? Дії Кремля та загальну політичну ситуацію в країнах аналізував професор і голова Вченої ради Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк.

Казахстан тиждень по тому: військові місії ОДКБ та руйнівні наслідки заворушень

Іноземні війська та наслідки пожеж – це Алмати через тиждень після масових заворушень, які охопили Казахстан, спричинених підвищенням ціни на скраплений газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв залучив понад 2000 військовослужбовців Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з Росією, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в цій державі Центральної Азії на тлі масових демонстрацій. Точна кількість людей, загиблих під час насильства, залишається невідомою. Дивитись фотогалерею.