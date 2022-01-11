Боевики показали задержанную учительницу Шило: назвали корректировщицей

«МГБ ДНР задержало корректировщицу огня украинской армии. Эксклюзив» – с такими заголовками на канале российской гибридной администрации вышел сюжет о задержании «украинской шпионки». Это педагог Наталья Шило: Радио Донбасс.Реалии писало о ней в конце прошлого года. В сюжете не уточнили, что держат женщину под стражей с лета 2021 года. Она ехала к матери на оккупированную территорию и была снята с рейса боевиками.

«Часть шпионажа была личной инициативой, часть заданием Службы безопасности Украины», – говорится в эфире подконтрольного группировке «ДНР» телеканала. Наталья Шило родом из Горловки, она переехала на свободную территорию Украины. В ОРДЛО она ехала навестить больную мать.

В сюжете женщину обвиняют в так называемом шпионаже в пользу Украины, в том, что она передавала информацию о передвижении военной техники группировки российских гибридных сил украинским спецслужбам. В качестве якобы доказательств приводят скриншоты из твитера и заявляют, что Наталья Шило косвенно причастна к смертям горловчан.

В сюжете боевики признают, что задержали её во время приезда в Горловку.

Задержали Наталью Шило ещё 5 июля 2021 года. Некоторое время её дочь Ирина надеялась, что скоро её маму отпустят. Однако Наталью Шило перевели из ИВС в СИЗО. Тогда дочь Натальи предала ситуацию огласке.

После публикаций в СМИ о Наталье написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Дочь Натальи Ирина говорит, что хоть и очень переживает, но рада увидеть и услышать маму впервые за полгода.

«Я так сильно переживаю о ней, ведь она там… И тут это видео. Её глаза… Она такая красивая», - такими словами отреагировала Ирина Шило на видео.

Общаться с родственниками Наталье запрещено. О её состоянии дочь может узнавать лишь от адвоката, работающего в ОРДЛО.

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