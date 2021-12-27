Денісова звернулася до МКЧХ і ОБСЄ через утримуваного в Макіївці Ставцева

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що занепокоєна критичним станом здоров’я громадянина України Євгена Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на окупованій території Донецької області.

Вона звернулася до керівництва МКЧХ в Україні із закликом терміново здійснити візит до Євгена Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер попросила особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.

«Євген був викрадений 6 жовтня 2017 року невідомими людьми з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти. Весь цей час Євген Ставцев утримувався в секретних в’язницях «Міністерства державної безпеки в ОРДО» і ув сумнозвісній в’язниці «Ізоляція», де піддавався фізіологічному і психологічному насильству. Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби і слух», – написала Денісова 27 грудня у фейсбуці.

За словами омбудсмена, у Ставцева загострився виразковий коліт із тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвів до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом, розлад нервової й серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглобах і хребті, каже уповноважена.

«Наприкінці 2019 року його було незаконно засуджено так званим судом, підконтрольним органами окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області до 14 років позбавлення волі за нібито «шпигунство та участь у терористичній організації», – каже Денісова.

За її словами, адміністрація колонії не надає Євгену Ставцеву жодної медичної допомоги. Крім того, він позбавлений спілкування з рідними: його матері постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи карантинними обмеженнями.

«Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», – наголосила омбудсмен.

За даними проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, Євген Ставцев – економіст-міжнародник. Його забрали з дому в присутності матері і возили по різних в’язницях Донецька з 2017 року. На нього чекають батьки – батько-пенсіонер і мати, яка має інвалідність. «У нас є маса доказів того, де він перебуває. Але українська сторона його запитує – а «ДНР» не підтверджує всі три останніх обміни», – заявляв батько Євгена Юрій.