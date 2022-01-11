Україна на порозі нової хвилі пандемії COVID-19. Що радять лікарі?

Медики прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні через 10, максимум 15 діб і радять якнайшвидше вакцинуватися бустерною дозою. Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини від коронавірусу для всіх охочих дорослих. Вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму «омікрон». Яких ризиків очікують медики з поширенням нового штаму коронавірусу, як проходить вакцинація бустерною дозою на півдні України та чи допоможе це знизити темпи захворюваності? Це з’ясовували в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) рекомендує вводити бустерну дозу від 6 до 9 місяців із дати другого щеплення від COVID-19. Також міністр охорони здоров'я зазначив, що вакцини в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз.



Через те, що отримувати бустерну дозу рекомендують лише після 6 місяців від дати другої дози, робити це вже зараз зможуть ті українці, які повністю вакцинувалися в червні та на початку липня минулого року.



Як пояснив Віктор Ляшко, для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Moderna або Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустер можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.



Міністр також повідомив, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий Covid-сертифікат. Він діятиме 270 діб з дати третього щеплення. Згенерувати його можна буде в застосунку «Дія» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.



Раніше в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, також лікарям, працівникам інтернатів та людям з ослабленим імунітетом.

Деякі країни ЄС вже починають запроваджувати вимогу мати бустерну дозу для в'їзду іноземців як альтернативу здачі тесту. Європейський союз також планує запровадити таку обов'язкову вимогу для в'їзду іноземців – отримати бустерну дозу у проміжок від 6 до 9 місяців від другого щеплення від коронавірусу.

Щеплення і розповсюдження вірусу

Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич в ефірі програми заявив, що, враховуючи темпи поширення нового штаму коронавірусу, четверта хвиля «накриє» Україну максимум через 12–15 діб.

«У нас 10–15 діб, щоб максимально підготуватися до наступної хвилі пандемії. Для мене бустерні та додаткові дози – це питання працюючих стаціонарів. Найважче, коли пацієнти поступають до лікарні, а лікарі хворі, і там немає кому працювати. Тому бустерна доза працівникам медичних закладів та інтернатів соціального захисту не просто потрібна, вона конче потрібна якомога швидше», – зазначив Ромаскевич.

Вакцинація – це не питання вибору, а питання здоров’я та життя

Стосовно решти населення, лікар наголошує, що «вакцинація на сьогодні – це не питання вибору, а питання здоров’я та життя». Він також запевняє, що наразі, як в Херсоні, так і по всій Україні, всі вакцини є в наявності та в достатній кількості: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna та Coronavac.

Водночас лікар-імунолог Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой наголосив, що часу до нової хвилі пандемії залишилось ще менше.

«Я навіть не певен, що у нас є ці 10–12 днів. Я думаю, зростання піде в перші ж дні, коли діти підуть до школи. Він (новий штам коронавірусу «омікрон» – ред.) вже в Україні – це факт. Скільки його – ми не знаємо. Судячи з його рівня заразності, він зростає шаленими темпами», – зазначив Донськой.

Лікар-імунолог також зауважив, що мутації вірусу – досить очікуване явище. На його думку, позитивна новина полягає в тому, що «варіативність цих мутацій обмежена, і колись вірус вже перепробує всі варіанти, покаже їх нам і ми матимемо повну інформацію про те, які сюрпризи він може нам надати».



Проте, погана новина полягає у тому, що на це можуть піти місяці або роки, каже фахівець.

Щеплення не зупиняє розповсюдження вірусу повністю

Донськой відзначив, що велика кількість щеплень зменшує кількість людей, які мають високий ризик важких ускладнень. Однак «щеплення не зупиняє розповсюдження вірусу повністю», наголошує він.



«І навіть тотальне щеплення всіх все одно дозволяє вірусу циркулювати і вражати не щеплених. Кількість щеплених не створює щиту захисту для нещеплених. Індивідуально воно прекрасно покращує наші шанси не потрапити в реанімацію і не померти, але на нас не зупиняється інфікування, тому щепленням ми не зупинимо розповсюдження», – узагальнює лікар-імунолог.

Кому потрібна бустерна доза?

За словами Донського, «більше бустерну дозу потребують ті, хто потенційно можуть більше постраждати – це люди похилого віку, із серцевими та ендокринними захворюваннями, і ті, які пройшли вакцинацію більше ніж пів року тому».

«На жаль, дослідження показали, що за пів року наша імунність після щеплення вже знижується і починає все частіше допускати інфікування», – сказав Донськой.

Тому він радить першочергово отримати бустерну дозу людям із групи ризику: «Вакцинація у такому випадку принципово знижує шанс на повторну хворобу. Це варто зробити людям із групи ризику та людям похилого віку, бо їхня імунність може бути недостатньо сформована, а по другому разу хворіти з їхнім набором захворювань не треба».

Лікар також зазначив, що для бустерної дози «немає жодних обмежень, окрім як два тижні після самої хвороби». Якщо людина була вперше вакцинована Astra Zeneca або Coronavac, вона зараз може зробити бустерну дозу Pfizer і Moderna. Саме таку комбінацію, каже експерт, рекомендує МОЗ, і саме вона показала свою ефективність під час досліджень.

«Бустер дає підсилення імунних функцій буквально вже на третій-п’ятий день. Водночас перше щеплення починає допомагати імунній системі лише на 12-15-й день. Якраз буквально за три-п’ять днів ви підійдете до «омікрона» озброєним», – констатує лікар-імунолог.

Бустерна доза допоможе підтримати захисний рівень антитіл

Головний санітарний лікар Херсонщині Юрій Ромаскевич зазначає, що бустерна доза «допоможе підтримати захисний рівень антитіл. Однак, лікар не заперечує, що є певні побоювання щодо ефективності вакцини стосовно інфікувань.



«Дослідження кажуть, що від інфікування вакцинація захищає на 50%. Але від важкого перебігу вона захищає на 85-90%. Наявність бустерної дози сьогодні – це, якщо не гарантія, що ви не захворієте, то це майже гарантія того, що ви не потрапите в реанімацію», – наголошує він.

Темпи та рівень вакцинації у Приазов’ї

Кореспонденти «Новин Приазов’я» поцікавились у жителів Херсона, Бердянська і Генічеська, як вони ставляться до вакцинації бустерною дозою? Думки опитаних жителів Приазов’я розділилися. Хтось досі не вакцинований першою дозою, тому мова про бустерну не йде. Частина опитаних позитивно ставляться до третьої дози та готові її зробити. Деякі не бачать альтернативи та готові вакцинуватися стільки, скільки треба. Хтось наполягає на тому, що вакцинація має бути суто добровільною. Зустрічаються як супротивники вакцинації, так і ті, хто вважає вакцинацію порятунком від пандемії.



У Центрі масової вакцинації в Маріуполі, за даними кореспондента, в перший день після новорічних та різдвяних свят, охочих вакцинуватися бустерною дозою було не багато. Основну хвилю охочих тут очікують трохи пізніше. Лікарі кажуть, що в маріупольців найбільшим попитом користуються Pfizer та Astra Zeneca, однак пенсіонери віддають перевагу Coronavac.

Зараз у Маріуполі працює чотири центри вакцинації, у Бердянську – два.



Як повідомила «Новинам Приазов’я» директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бердянска Олена Пулькіна, вакцинація бустерною дозою припала на період свят, тому станом на 10 січня в місті було щеплено 35 людей.

«Люди старше 60 років активно хочуть щеплюватись навіть до оголошення такої можливості – отримати бустерну дозу. Більш відповідальне населення – люди 60+. Медики також активно хочуть і не відмовляються від щеплень», – повідомила Пулькіна.



За її даними, загалом у місті щеплено від коронавірусу близько 65% населення.

У Херсоні вакциновано від коронавірусу приблизно 40% населення. Бустерною дозою щепилися близько 900 людей

Головний санлікар Херсонської області Юрій Ромаскевич повідомив, що у Херсоні вакциновано від коронавірусу приблизно 40% населення. Бустерною ж дозою станом на 10 січня щепилися близько 900 людей.



Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, першу дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 14 мільйонів 800 тисяч людей, дві дози – майже 14 мільйонів, бустерну дозу – 20 тисяч 462 людини. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 97 325 – померли.

Новий штам «омікрон» призвів до рекордного зростання захворюваності в десятках країн. Фахівці схиляються до думки, що цей штам викликає менш тяжкий перебіг хвороби та меншу смертність, ніж попередні штами, особливо для вакцинованих. Однак експерти в галузі охорони здоров’я також попереджають, що велика кількість хворих переповнить лікарні по всьому світу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив раніше, що «омікрон» не слід класифікувати як легкий варіант, оскільки він «призводить до госпіталізації та смертей людей».