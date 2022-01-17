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Політика

Повернення Порошенка в Україну (трансляція)

П'ятий президент України Петро Порошенко повертається в Україну 17 січня, як він каже, після міжнародного турне. Порошенку загрожує кримінальна відповідальність. Засідання суду про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку має відбутися 17 січня об 11:00.

Трансляція з аеропорту і суду у прямому ефірі на Радіо Свобода.

Раніше ДБР повідомила Петру Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Офіс генерального прокурора погодив клопотання про арешт Порошенка. Йдеться про схему постачання вугілля з ОРДЛО. Сам п’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» звинувачення відкидає.

На підозру одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.

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