У ДПСУ пояснили причину затримки Порошенка на пункті пропуску

Державна прикордонна служба України заявляє, що 17 січня під час пропуску пʼятого президента Петра Порошенка на прикордонному пункті в аеропорту «Київ» її співробітники «чітко дотримувалися норм законодавства».

«Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів. Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну», – вказують у пресслужбі ДПСУ і додають, що «кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу».

У відеотрансляції, яку вів у своєму Youtube-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, було видно, що Порошенко провів на пункті пропуску набагато більше часу, ніж зазвичай потребує процедура перетину кордону.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.