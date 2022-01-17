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У ДПСУ пояснили причину затримки Порошенка на пункті пропуску

Петро Порошенко після завершення процедури перетину кордону, Київ, 17 січня 2022 року

Державна прикордонна служба України заявляє, що 17 січня під час пропуску пʼятого президента Петра Порошенка на прикордонному пункті в аеропорту «Київ» її співробітники «чітко дотримувалися норм законодавства».

«Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів. Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну», – вказують у пресслужбі ДПСУ і додають, що «кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу».

У відеотрансляції, яку вів у своєму Youtube-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, було видно, що Порошенко провів на пункті пропуску набагато більше часу, ніж зазвичай потребує процедура перетину кордону.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

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