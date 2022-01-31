Порошенко відмовився від свідчень у ДБР

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко 31 січня прийшов до Державного бюро розслідувань, куди його викликали на допит у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО, і заявив, що не має наміру давати свідчення.

«Не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі і не даватиму жодних свідчень», – сказав Порошенко.

У ДБР підтвердили, що експрезидент відмовився від свідчень і залишив будівлю бюро.

«Також, він відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано. Про наступну дату виклику буде повідомлено додатково», – заявили в бюро.

Захист Порошенка ще 24 січня повідомив, що експрезидент більше не даватиме свідчень ДБР.

«Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, не буде. І в майбутньому у нас немає намірів, і ми не радимо Петрові Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого повідомлення про призначення таких допитів», – сказав адвокат Ілля Новіков.

Інший адвокат Порошенка Ігор Головань наголосив, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій (не враховуючи день виклику).

Він додав, що, за законом, Порошенко «не має обов’язку давати свідчення, це його право, не має обов’язку брати участь у слідчих процесуальних діях – це його право, тому будь-які виклики для якихось слідчих чи процесуальних дій за таких умови – це виключно шоу і тиск».

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За словами Голованя, у постановах ОГП, які має захист, вказується, що слідство вже має докази, які, за словами прокуратури, не потребують додаткової перевірки. «Отже, вони вже закінчили справу і можуть спокійно передавати її до суду, про що нам повідомити», – сказав адвокат.

Натомість у бюро 31 січня заявили, що «відмова співпрацювати зі слідством і давати покази може свідчити про те, що Порошенко усвідомлює свою провину і саме тому намагається зірвати проведення законних процесуальних дій».

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.