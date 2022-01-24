Адвокати заявили про плани ДБР провести перехресний допит Порошенка і Медведчука, там заперечили

Адвокат Ілля Новіков заявив, що захист п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» має інформацію про наміри Державного бюро розслідувань 25 січня провести перехресний допит Порошенка і народного депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

«Нам неофіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка і пана Віктора Медведчука. І наша думка,... що вся ця справа має на меті виключно піарефекти і саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора, Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР», – сказав адвокат Ілля Новіков на брифінгу 24 січня.

Натомість у ДБР ці дані заперечили.

«У засобах масової інформації з’явилися публікації щодо нібито перехресного допиту Петра Порошенка та Віктора Медведчука, призначеного на 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде», – йдеться в повідомленні.

Захист Порошенка, тим часом, заявив, що експрезидент більше не даватиме показань слідству у вугільній справі.

«Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, не буде. І в майбутньому у нас немає намірів, і ми не радимо Петрові Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого повідомлення про призначення таких допитів», – сказав Новіков.

Інший адвокат Порошенка Ігор Головань наголосив, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій (не враховуючи день виклику).

Він додав, що, за законом, Порошенко «не має обов’язку давати свідчення, це його право, не має обов’язку брати участь у слідчих процесуальних діях – це його право, тому будь-які виклики для якихось слідчих чи процесуальних дій за таких умови – це виключно шоу і тиск».

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За словами Голованя, у постановах ОГП, які має захист, вказується, що слідство вже має докази, які, за словами прокуратури, не потребують додаткової перевірки. «Отже, вони вже закінчили справу і можуть спокійно передавати її до суду, про що нам повідомити», – сказав адвокат.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.