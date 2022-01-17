Сенатори США сподіваються на «справедливий суд» у справі проти Порошенка

Сенатори Сполучених Штатів очікують, що суд у справі п’ятого президента Петра Порошенка відбуватиметься відповідно до закону. Про це група сенаторів із делегації Конгресу США заявили 17 січня на пресбрифінгу в Києві.

«Ми маємо бути впевненими, що права обвинуваченого поважаються і в цій ситуації президент Порошенко отримає справедливий розгляд справи, справедливий суд. Ми не можемо коментувати зміст цієї справи, але ми віримо у верховенство права», – прокоментував сенатор-республіканець Роб Портман, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Проте сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив занепокоєння щодо факту того, що в Україні існують проблеми з вибірковістю правосуддя і можливістю політичного переслідування опонента влади.

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«Ми віримо, що на Україну чекає майбутнє з Європою та Заходом. В той же час, це країна з історією вибіркового правосуддя. Ми сподіваємося, що лідери країни розуміють, що для того щоб бути разом із Заходом має бути відданість верховенству права. Ми тут не для того щоб бути втягнутими в судові справи, але ми сподіваємося, що президента Порошенка чекає справедливий суд. Але мене особисто хвилює можливість вибірковості правосуддя. Мене хвилює питання звинувачення політичних опонентів. Залишимо запитання справедливого розгляду справи президента Порошенка судовій системі», – зазначив він.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

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Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.