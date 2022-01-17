«Слуга народу» закликає Порошенка відмовитися від «політизації і скандалізації» справи

У партії «Слуга народу» заявляють, що п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко намагається політизувати справу проти нього, щоб «уникнути відповідальності». Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій речницею «Слуги народу» Юлією Палійчук у телеграм-каналі.

«Сьогодні експрезидент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, щоб цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон. Його задум сумніву не викликає: через політизацію справи, яка розслідується відповідними органами суто в юридичній площині, уникнути будь-якої відповідальності за власні дії та ще й заробити політичні дивіденди», – йдеться в заяві.

У СН додали, що недавно Порошенко заявляв про необхідність об’єднати зусилля всіх політичних сил для протистояння російській агресії, «сьогодні ж… демонструє поведінку, спрямовану на розкол суспільства».

У владній партії також закликали представників партії «Європейська солідарність» не брати участі «у політичних виставах і спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу».

17 січня Печерський райсуд Києва проводить засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку. Біля будівлі суду зібралися прихильники колишнього президента.

Прокуратура вимагає відправити Порошенка під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко, який вранці 17 січня повернувся в Україну з-за кордону, заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.