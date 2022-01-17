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Порошенко прибув до суду, де йому мають обрати запобіжний захід

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Петро Порошенко виступає перед прихильниками біля аеропорту «Київ» (Жуляни), 17 січня 2022 року

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко приїхав до Печерського районного суду Києва, де відбудеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у справі за підозрою в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

Біля будівлі суду його зустріли кілька сотень прихильників.

Засідання було заплановане на 11:00, але розпочалося близько 11:40.

Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко, який вранці 17 січня повернувся в Україну з-за кордону, заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

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