Суд відновив засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва відновив засідання у справі про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові «Європейської солідарності» Петрові Порошенку.

Засідання відновилося після 14:00, приблизно через дві години після того, як суд оголошував перерву на прохання адвокатів пʼятого президента України, які попросили надати час для ознайомлення з матеріалами слідства.

Сам Порошенко на мітингу своїх прихильників перед Печерським районним судом Києва сказав, що захисту доведеться ознайомитися з 9 томами справи.

Адвокат Ігор Головань після відновлення засідання заявив, що захисту вдалося ознайомитися з матеріалами справи тією мірою, якою це дозволили відведені судом часові рамки.

Прокуратура вимагає відправити Порошенка під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко, який вранці 17 січня повернувся в Україну з-за кордону, заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.