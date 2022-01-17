У суді з обрання запобіжного заходу Порошенку оголошена перерва на прохання адвокатів

У засіданні Печерського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку оголошена перерва. Суддя ухвалив таке рішення на прохання адвокатів пʼятого президента України, які попросили надати час для ознайомлення з матеріалами слідства.

За словами адвоката Ігоря Голованя, для такого ознайомлення стороні захисту потрібно дві-три години.

Сам Порошенко на мітингу своїх прихильників перед Печерським районним судом Києва сказав, що захисту доведеться ознайомитися з 9 томами справи.

Раніше адвокати Порошенка заявили в судовому засіданні, що просять не називати свого клієнта підозрюваним, оскільки жодних повідомлень про підозру у встановленому законом порядку політик не отримував. Сам Порошенко заявив про протест проти призначення безкоштовного адвоката (такий захисник був би потрібний, якщо б Порошенко та його адвокати не прибули б до суду – ред.).

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.