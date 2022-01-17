«Ми шукаємо шляхів притягнути Путіна до відповідальності»: сенатори США в Києві

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, де виступила з брифінгом.

Сенатор-республіканець від Огайо Роберт Портман, виступаючи з вітальним зверненням, звернув увагу на те, що до делегації увійшли представники обох партій: як Демократичної, так і Республіканської.

«Це демонструє, що в Сполучених Штатах для питань свободи немає політичних бар’єрів. Друге: це високопоставлена делегація, ми представляємо тут своїх відповідних керівників та широкий політичний спектр Штатів, ключові комітети, в тому числі з питань збройних сил, зовнішніх справ, фінансів, комерції, банківської справи», – заявив він.

Портман нагадав про виділення, зокрема, 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил у бюджеті США на 2022 рік.

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«Суверенна та незалежна Україна – це добре не тільки для українців, хоча, звісно, для них теж, але це також важливо для стабільності Європи. Це дає промінь надії мільйонам інших, хто теж хоче бути вільними. Тож ми пишаємося підтримувати вас, як і всі американці», – додав Портман.

Демократка Джин Шахін також зазначила, що делегація представляє обидві партії та всі частини Сполучених Штатів. Вона звернула увагу на те, що, окрім військової допомоги, влада США працює над підготовкою санкцій, які «будуть не лише спрямовані на Росію у різних напрямках, у тому числі економічному, але також проти її видобувних галузей, проти Володимира Путіна та військового керівництва, яке може бути причетне до заохочення кризи в Україні».

«Ми хочемо бути відверті з Володимиром Путіним. Ми шукаємо шляхів притягнути його до відповідальності і він має зрозуміти, що це питання, яким займається Конгрес, адміністрація Байдена та наші союзники, тож у нас об’єднаний фронт проти будь-яких зусиль Путіна та Росії вторгнутися в Україну», – сказала вона наприкінці брифінгу.

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Сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив переконання, що за потреби Сенат США зможе об’єднатися, щоб «забезпечити президенту Байдену все, що йому потрібно, щоб скоординуватися із союзниками, аби запровадити нищівні санкції проти росіян, якщо вони вирішать втілювати будь-які плани щодо вторгнення».

«У президента є певні власні повноваження, в тому числі надані йому вже наявним законодавством, таким як «список Магнітськога». Але я думаю, що, скоріш за все, знадобляться й дії Конгресу, аби надати президенту додаткові можливості. Я вірю, що ми зможемо зробити це на двопартійній основі», – сказав він.

Інша представниця Демократичної партії Емі Клобучар повторила, що візит делегації має на меті продемонструвати двопартійну підтримку України в США:

«Це не просто про те, щоб потриматися за руки, сказати, що ми раді тут бути, і вдягнути наші українські значки. Це для того, щоб сказати, що ми спільно підтримуємо ухвалення законів і відповідей, якщо вони знадобляться».

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Раніше 17 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що двопартійна делегація Конгресу США прибула з візитом до Києва.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.