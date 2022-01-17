Голова МЗС Німеччини розповіла, про що говоритиме в Києві і Москві

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка 17 січня відвідає Київ, а 18 січня – Москву, заявила, що під час візитів хоче з’ясувати, чи є готовність шукати рішення кризи дипломатичними каналами. Про це йдеться в заяві Бербок, поширеній німецьким МЗС 17 січня.

«Хочу на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами – перш за все, знову вдихнути життя в «нормандський процес» і нарешті досягти прогресу в імплементації Мінських домовленостей», – заявила Бербок.

Вона наголосила, що «уважно слухатиме» своїх співрозмовників і в Москві, і в Києві.

«Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості і кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір альянсів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо Росія вирішить обрати ескалацію», – заявила міністр.

За словами Бербок, у Києві вона хоче дати зрозуміти, що Захід не веде переговорів про Україну в обхід України, підтвердити підтримку Києва, зокрема, зміцнення потенціалу в модернізації енергетики, кіберзахисту тощо.

«Під час моїх переговорів у Москві я маю намір визначити свою позицію. Як новий федеральний уряд, ми хочемо надійних і стабільних відносин із Росією. Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі темнішу тінь на можливості співпраці, які принесуть користь людям наших країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою… Для нас особливо важливою є співпраця між громадянськими суспільствами. Я також хочу поговорити зі своїм російським колегою про ці можливості – і про те, як ми можемо створити умови для кращого їх використання», – сказала Бербок.

Про те, що очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідає Київ, а 18 січня – Москву, зокрема, для переговорів щодо дій Росії, минулого тижня повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

У Москві вона має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у Києві – з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.

Переговори відбуватимуться на тлі спроб відродити так званий «нормандський формат», що об’єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну, і спрямовані на деескалацію конфлікту.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.