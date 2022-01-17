США оголосять про нові дипломатичні кроки у звʼязку з російськими вимогами – радник Байдена

На початку цього тижня Сполучені Штати повідомлять про свої наступні дипломатичні кроки, повʼязані з обговоренням російських загроз Україні та про гарантії безпеки, яких вимагає Росія. Про це 16 січня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

В інтервʼю телеканалу CBS він наголосив, що США ведуть обговорення з «союзниками та партнерами», включно з Україною, і майбутні кроки будуть скоординованими.

Після переговорів між представниками США та Росії в Женеві та засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі минулого тижня російські представники заявили, що очікують від країн Заходу письмової відповіді на свої висунуті у грудні вимоги. До них входить відмова від прийняття нових країн до НАТО, відмова від військової співпраці з Україною, виведення військ НАТО з країн, що вступили до союзу після 1997 року тощо. Хоча більшість цих вимог було відкинута під час переговорів, Росія наполягає на письмовій відповіді. Салліван не сказав, чи буде дана така відповідь, і не пояснив, якими будуть наступні кроки.

За словами радника президента, Вашингтон готовий як продовжувати переговори із Росією, так і «рішуче відповісти» в разі, якщо Росія розпочне агресивні дії проти України. На Заході побоюються широкомасштабного вторгнення Росії в цю країну, біля якої зосереджена велика кількість російських військових.

Факт цієї концентрації військ не заперечував в інтервʼю CNN і речник Кремля Дмитро Пєсков. Він зазначив, що Росія не готує військовий конфлікт і звинуватив у ескалації напруженості країни НАТО. Минулого тижня російські представники заявляли, що Москва дасть «військову» або «військово-технічну» відповідь у тому випадку, якщо її вимоги будуть відкинуті. США та їхні союзники заявляли, що у разі вторгнення в Україну на Росію чекають безпрецедентні економічні санкції.

Президент Росії Володимир Путін поки що не висловлювався про перебіг переговорів.