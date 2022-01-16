Дії Росії спонукають сусідні з нею країни до вступу в НАТО – Кулеба

Росія своїми діями спонукає сусідні з нею країни до вступу в Північноатлантичний альянс, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецьку виданню Bild.

«Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало», – сказав Кулеба.

Він вчергове наголосив, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюють винятково сама Україна і 30 держав-членів Альянсу.

«Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити в НАТО. Це записано в Конституції і стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово», – сказав Кулеба.

Цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив в інтерв’ю виданню La Repubblica, що Альянс готовий співпрацювати з Україною щодо членства, проте терміни ще не визначені.

З осені минулого року Україна і Захід повідомляють про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Вашингтон і його союзники рішуче відкинули вимогу Москви щодо «гарантій безпеки», і попередили про «наслідки», якщо Росія відновить свою агресію проти України.