Статус «НАТО+» дозволить Україні швидко отримати новітнє озброєння – Чалий

Якщо США надасть Україні статус «НАТО+», то новітнє озброєння країна зможе отримати набагато швидше, заявив експосол України у США Валерій Чалий у програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Думаю, що це непогана пропозиція. Мається на увазі, що Україна до вступу до НАТО і приєднання до ПДЧ буде мати пільговий режим постачання озброєнь швидко і нової якості, тобто більш ефективні новітні системи. І Україну пропонують розглядати серед членів так званої групи «НАТО+». Це – Японія, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Республіка Корея. Тобто це союзники США, які традиційно мають дуже велике військове, військово-технічне співробітництво», – пояснив Чалий.

Дипломат зазначив, що надання такого статусу не є заміною членства в НАТО. За словами Валерія Чалого, «НАТО+» – це ініціатива США про постачання озброєння Україні, яка «не стосується ніяким чином діяльності НАТО».

Проте Чалий вважає, «що перспективи проходження цього законопроєкту менш реалістичні, ніж проходження двопартійних законопроєктів». Він все ж не виключив таку можливість у майбутньому.

Раніше стало відомо, що група конгресменів від Республіканської партії США має намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною «НАТО+». Очікується, що законопроєкт передбачатиме надання Україні військової та дипломатичної підтримки, якої вона потребує в умовах нарощування російської військової присутності біля її кордонів.