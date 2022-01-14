Ми сподіваємося почути конкретні умови щодо членства в НАТО на саміті в Мадриді – Єрмак

Українська влада сподівається почути конкретні умови щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про це він сказав у своєму виступі на майданчику аналітичного центру Atlantic Council 14 січня.

Єрмак зазначив, що будь-які обговорення європейської системи безпеки, які ініціює Москва, неможливі без припинення війни проти України. Він також висловив думку, що «настав час для чесної, належної, прозорої розмови з Україною щодо наших перспектив у НАТО».

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«Україна показала своїми принципами і позиціями, що ми повністю готові та спроможні бути членом НАТО. Це означає, що на саміті в Мадриді цього року ми сподіваємося побачити та почути цілком конкретні умови та інформацію про це, тому що сьогодні, особливо сьогодні я хотів би повторити, що зараз це питання життя та смерті нашої країни», – заявив він.

Голова Офісу президента також схвально відгукнувся про підготовку санкцій на випадок вторгнення Росії, але застеріг, що таке вторгнення «стане великою трагедією».

«Це призведе до великої війни, тому що більшість українців битиметься проти агресора», – додав Єрмак.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив раніше в інтерв’ю виданню La Repubblica, що Альянс вже готовий співпрацювати з Україною щодо членства, проте терміни ще не визначені.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.