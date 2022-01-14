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Політика

Курт Волкер: «Захід має діяти вже зараз, а не чекати поки Росія нападе на Україну»

Курт Волкер, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні (2017-2019 роки)

Яку гру веде президент Росії Володимир Путін? З якою метою Росія ставить перед НАТО такі вимоги, які Альянс задовільнити не може? Які ймовірні варіанти розвитку подій після того, як переговори Росії із США, НАТО і ОБСЄ завершилися безрезультатно? Про це розповів у інтерв'ю Радіо Свобода Курт Волкер, американський дипломат, експосол США при НАТО, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні. Розмову записала грузинська редакція Радіо Свобода.

Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер під час перебування у прифронтовій Авдіївці неподалік окупованого Донецька, 23 липня 2017 року
Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер під час перебування у прифронтовій Авдіївці неподалік окупованого Донецька, 23 липня 2017 року

– Ви натякали на те, що Кремль грає у шахи (на переговорах із США, НАТО і ОБСЄ – ред.), знаючи заздалегідь якою буде відповідь. Ви попереджали, що Путін хоче використати цю відмову (погодитися на вимоги Росії щодо України та інших країн – ред.) як привід для початку нових воєнних дій. Але відколи це Володимира Путіна почало турбувати виправдання своїх дій перед іншими країнами?

Ну, насправді, Путін витрачає багато зусиль на виправдання своїх дій. Ви можете зауважити, що у війні на Сході України Росія постійно заперечує свою присутність там, хоча вони керують військовими силами і утримують їх матеріально. Він (Путін) стверджує, що Росія не є стороною Мінських домовленостей, у той час як насправді вона нею є і має зобов'язання за ними.

Цього літа Путін написав статтю на 5000 слів, у якій стверджує, що Україна насправді не є окремою країною. Це все йде разом з поясненням і обґрунтуванням його бачення того, чому Росія має право захопити частину України та перешкодити Україні діяти як суверенна держава.

– Це «обґрунтування» розраховане на російську внутрішню аудиторію чи на весь світ?

– Я думаю, що і те, і інше. Я думаю, що Путін точно пояснює це для внутрішньої аудиторії, щоб, якщо є жертви, якщо є людські втрати, він міг помістити це в ширший контекст і сказати, що він будує велику Російську імперію. І люди можуть прийняти це...

Але також це послання і для міжнародної спільноти, тому що він намагається поставити маркери, щоб сказати: «я роблю це, бо це моє і ви його не чіпайте». Це як погроза, щоб утримати інших від підтримки України.

– Питання щодо вимоги Росії припинити розширення НАТО на схід. Альянс сказав офіційне «ні» Росії, і це було очікувано, але чи не вплинуть вимоги Росії неявно на ухвалення рішень НАТО і Заходом загалом?

– Не зовсім так. Ми маємо принципові зобов’язання щодо України та Грузії, що одного дня ви зможете стати членами НАТО. Але НАТО не докладає активних зусиль, щоб це сталося. Люди чекають і чекають.

У випадку з Україною, ви можете стверджувати, що їм ще потрібно зробити багато роботи, щоб отримати право на членство в НАТО. Щодо Грузії, то тут теж дещо залишається, зокрема стан демократії в Грузії погіршився за останні кілька років.

Курт Волкер
Курт Волкер

Принцип політики відкритих дверей залишається, але практичного руху наразі немає. І так буде ще деякий час, я впевнений.

Єдине, що я б сказав, це те, що якщо Росія дійсно розпочне воєнні дії і захопить більшу частину України, це фактично може викликати зустрічну реакцію НАТО, щоб сказати: «Нам краще насправді допомогти українцям, і, можливо, нам варто подивитися на швидке розширення НАТО».

– Як ви думаєте, це ймовірно?

– Не знаю. Я б не став називати це найбільш ймовірним сценарієм. Я припускаю, що більш ймовірно, що якщо Путін розпочне воєнні дії, то це буде швидко, і це буде коротко. Захопить якісь частини території, а потім спробує це зупинити і буде закликати до врегулювання.

– Росія оточила Україну з трьох сторін – де найімовірніше вона може зробити перший крок?

– У військовому плані, якщо ви подивитеся на те, де вони вже розташували сили, то це вказує на те, що вони можуть прийти з півночі, вони можуть прийти зі сходу, і вони можуть прийти з півдня від Азовського моря – з води, і з Криму. І вони змогли б так одразу створити три фронти, які б виснажували українські сили, могли б захопити територію.

Вони можуть прийти з півночі, вони можуть прийти зі сходу, і вони можуть прийти з півдня

Щодо територій, то я думаю, що Росію найбільше цікавить та суша, що з'єднає Крим з Росією, щоб вони мали там і доступ до моря, і сухопутний міст.

Тож, Росія може розпочати дії по багатьох напрямках. Візьмуть те, що хочуть, і отримають позицію з якою з ними будуть домовлятися про те, що вони зможуть повернути. Але не південна частина.

– Захід погрожує санкціями, якщо ситуація загостриться. А чи задоволений Захід тим, що він робив досі?

– Я вважаю, що це правильне питання, і я стверджував, що ми повинні запроваджувати санкції зараз, виходячи з загрозливої поведінки Росії.

Ми повинні збільшувати підтримку України вже зараз, щоб стримати Росію

Ми повинні збільшувати нашу присутність і підтримку України вже зараз, щоб спробувати стримати Росію від подальших військових дій.

А замість цього ми чекаємо, чи почне Росія військові дії, а потім думаємо, що ми відповімо, а я думаю, що тоді вже буде пізно.

Занадто повільно, ми вже зараз повинні викласти усі карти на стіл.

– Скільки ваших колег у Європі підтримують такий підхід?

– Якщо ми говоримо про європейських союзників, то більшість європейців вважають, що єдине, що можна зробити, це постійно створювати канали для діалогу і сподіватися, що Росія схаменеться.

Наразі немає підстав вважати, що це спрацює.

– Чи можете ви пригадати успішні історії діалогу з Росією, які склалися так, як задумано?

– Ні, такого не було. Але є лише тверде переконання, що ми не можемо бути в конфлікті з Росією. Тому ми маємо розмовляти з Росією, вести діалог і так далі. Це дефолтний статус. І це єдине, на що буде готова більшість європейців.

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