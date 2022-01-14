Росія може диверсіями сфабрикувати привід для вторгнення в Україну – Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

«Наша розвідувальна спільнота зібрала інформацію … про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, в тому числі шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська у східній Україні», – заявив Салліван на брифінгу в Білому домі 13 січня.

«Ми бачили це у 2014 році. Вони знову готують такий сценарій. І ми матимемо – адміністрація матиме додаткову інформацію про те, що ми бачимо як цей потенційний привід, і поділимося з пресою протягом наступних 24 годин», – додав він.

Радник президента США вкотре наголосив, що США виступають за дипломатичне вирішення кризи, але в разі продовження агресії Росії готові відповісти.

«Наша позиція досить пряма. Якщо російські військові перейдуть через український кордон, щоб захопити територію, ми вважаємо, що це буде подальше вторгнення в Україну, і це викличе реакцію Сполучених Штатів і міжнародної спільноти», – сказав Салліван.

Він також повідомив, що нової дати переговорів із Росією наразі немає.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбуваються у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.