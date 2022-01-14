Дати нових переговорів із Росією наразі немає – Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляє, що наразі немає домовленостей про нові переговори з представниками Росії щодо ситуації довкола України.

«Немає дат для переговорів. Ми повинні спочатку проконсультуватися з союзниками і партнерами. Ми спілкуємося з росіянами, подивимося, що буде далі», – сказав він на брифінгу в Білому домі 13 січня.

За його словами, США і їхні союзники та партнери «готові до будь-яких непередбачених обставин, будь-яких можливостей».

«Ми готові сумлінно рухатися вперед дипломатичним шляхом, і ми готові відповісти, якщо Росія буде діяти. Все, що ми можемо зробити, це підготуватися, і ми готові», – сказав Салліван.

Він додав, що дипломатія, на думку США, є більш розумним шляхом, але Росія має сама ухвалити рішення.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбуваються у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.