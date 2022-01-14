ГУР: спецслужби Росії готують провокації проти своїх військових, щоб звинуватити в цьому Україну

У Головному управлінні розвідки українського Міністерства оборони заявляють про підготовку з боку російських спецслужб провокацій проти військових збройних сил Росії для того, щоб звинуватити в цьому Україну.

«У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій. За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але «було наголошено про готовність особового складу «за першою командою» виконувати завдання за призначенням».

«На сьогодні відпустки і звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом», – йдеться в повідомленні.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну, зокрема «шляхом диверсій та інформаційних операцій».

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.