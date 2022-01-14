Голова МЗС Німеччини поїде до Києва і Москви наступного тижня

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідає Київ, а 18 січня – Москву, зокрема, для переговорів щодо дій Росії, повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

У Москві вона має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у Києві – з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.

Переговори відбуватимуться на тлі спроб відродити так званий «нормандський формат», що об’єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну, і спрямовані на деескалацію конфлікту.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що зустрічі в кожній столиці охоплюватимуть низку двосторонніх проблем, але стосуватимуться передусім «нагальних питань, зокрема військової ситуації на українському кордоні».

Раніше цього місяця Бербок наголосила на необхідності діалогу з Москвою для деескалації напруженості між Росією й Україною. «Ми робимо все, щоб уникнути подальшої ескалації», – сказала вона.

Берлін сподівається, що переговори, розпочаті цього тижня триватимуть, заявили у німецькому уряді.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.