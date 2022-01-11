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Учасники «нормандського формату» продовжать контакти на рівні радників для узгодження саміту лідерів – ОП

Зустріч радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера і дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, 10 січня 2022 року

Представники України, Франції і Німеччини домовилися продовжити підтримувати контакти в межах «нормандського формату» на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць «нормандського формату». Як повідомила пресслужба президента України, про це йшлося під час перебування в Києві радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера і дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна.

За повідомленням ОП, президент Володимир Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в «нормандському форматі» продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту «четвірки» у грудні 2019 року.

«Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн», – цитує Зеленського його пресслужба.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який проводив переговори з радниками лідерів Німеччини і Франції, підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів «нормандської четвірки».

«Україна, Франція і Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в «нормандському форматі» на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту «нормандської четвірки». Проведення чергового саміту в «нормандському форматі» дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання», – заявив Єрмак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

Ми маємо бути готові, що Росія обере конфронтацію замість співпраці – генсекретар НАТО
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Ми маємо бути готові, що Росія обере конфронтацію замість співпраці – генсекретар НАТО

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