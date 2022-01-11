Учасники «нормандського формату» продовжать контакти на рівні радників для узгодження саміту лідерів – ОП

Представники України, Франції і Німеччини домовилися продовжити підтримувати контакти в межах «нормандського формату» на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць «нормандського формату». Як повідомила пресслужба президента України, про це йшлося під час перебування в Києві радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера і дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна.

За повідомленням ОП, президент Володимир Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в «нормандському форматі» продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту «четвірки» у грудні 2019 року.

«Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн», – цитує Зеленського його пресслужба.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який проводив переговори з радниками лідерів Німеччини і Франції, підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів «нормандської четвірки».

«Україна, Франція і Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в «нормандському форматі» на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту «нормандської четвірки». Проведення чергового саміту в «нормандському форматі» дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання», – заявив Єрмак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.