Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини і Франції наступного тижня відвідають Україну – Єрмак

Зовнішньополітичні радники канцлера Німеччини і президента Франції Єнс Плентер та Еммануель Бонн наступного тижня відвідають Україну для переговорів, повідомив голова Офісу українського президента Андрій Єрмак.

Їхній візит відбудеться у той час, коли Захід висловлює занепокоєння щодо десятків тисяч російських військових, сконцентрованих біля кордону України. А також на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна надати гарантії, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу.

«Наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва», – написав Єрмак у фейсбуці.

Цього тижня Єрмак провів телефонні переговори із Плетнером і Бонном перед їхнім візитом до Москви, де вони зустрічалися із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком.

Росія та Україна звинувачують одна одну у невиконанні своїх зобов’язань щодо Мінських угод 2014 та 2015 років, спрямованих на припинення війни, внаслідок якої з 2014 року загинуло понад 13 тисяч людей.

Підхід до реалізації Мінських угод є ключовим у питанні про дипломатичне розвʼязання збройного конфлікту на Донбасі. Москва наполягає на безумовному і першочерговому виконанні пункту про «особливий статус» окремих районів Донецької та Луганської областей, які нині непідконтрольні українській владі. Київ вказує на необхідність вирішення насамперед гуманітарних питань, зокрема, обміну утримуваними особами, а також відновлення українського контролю над міжнародно визнаними кордонами держави.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».