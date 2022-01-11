США: група республіканців у Конгресі пропонує надати Україні статус «НАТО-плюс»

Група конгресменів від Республіканської партії має намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною «НАТО-плюс» та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє «Голос Америки».

Провідний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який є головним автором ініціативи, пояснив її тим, що «в дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили».

«Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі», – додав він.

Законопроєкт передбачатиме надання Україні військової та дипломатичної підтримки, якої вона потребує в умовах нарощування російської військової могутності біля її кордонів.

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Він також передбачає притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», щоб його так і не було введено в експлуатацію.

Законопроєкт, крім того, визначає Україну як країну «НАТО-плюс», що має забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

Документ відкидає пропозицію Росії про запровадження мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та передбачає, що США мають офіційно визначити, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Крім того, він передбачає виділення 155 мільйонів доларів проєкту Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями у країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

Співавторами законопроекту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тьорнер та Еліс Стефанік.

«Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США», – заявив конгресмен Роджерс.

За словами Стефанік, «Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись помсти з боку Путіна».

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На цей тиждень запланована низка переговорів із Росією, щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Переговори у Женеві пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.