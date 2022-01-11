Москва відреагувала на слова євродепутата Сікорського, що Росія – «серійний ґвалтівник»

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 11 січня прокоментувала слова євродепутата від Польщі та колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, що Росія є «скоріше серійним ґвалтівником» для країн Східної Європи та пострадянського простору.

«Росія – жіночого роду. Мабуть, Сікорський став жертвою концепції ґендерної різноманітності», – прокоментувала Захарова у своєму Telegram висловлювання польського політика.

Радослав Сікорський 10 січня реагував на твіт посольства Росії у Великій Британії, де були викладені слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що НАТО «стало чисто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу».

У відповідь на це Сікорський заявив, що Росія ніколи не була «татом» для країн, які раніше перебували у зоні впливу Москви. «Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше, серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте знову, отримаєте по яйцях», – відповів Сікорський Лаврову.

Цього тижня відбувається серія переговорів із Росією щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія – НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Сполучені Штати сподіваються, що Росія обере шлях дипломатії, і протягом цього тижня вона матиме шанс це зробити, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи переговори між Вашингтоном та Москвою у Женеві 10 січня.

Переговори у Женеві пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.