Шерман назвала переговори в Женеві «серйозними», Рябков заявив про «відсутність прогресу»

Делегації Сполучених Штатів та Росії підбили підсумки восьмигодинних переговорів у Женеві 10 січня. Так, представниця Вашингтону, заступниця державного секретаря США Венді Шерман, назвала перемовини із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим «серйозними» та «діловими».

За словами Шерман, зустріч була радше розмовою, ніж переговорами. Водночас вона заявила, що Сполучені Штати не виконуватимуть дослівно вимоги Росії.

«Ми не дозволимо нікому стати на заваді політиці відкритих дверей НАТО», – сказала заступниця державного секретаря.

Дипломатка зазначила, що США прийшли на зустріч з кількома пропозиціями, в тому числі щодо деталей розгортання протиракетної оборони в Європі та обмеження військових навчань. Водночас вона підкреслила, що пропозиції США мають бути взаємними.

Шерман відкинула заклики Росії до скорочення кількості американських військ у Східній Європі, заявивши, що цього питання «не було на порядку денному» 10 січня.

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У свою чергу, Сергій Рябков після зустрічі заявив, що щодо вимоги Москви не допустити вступу України до НАТО «не було досягнуто жодного прогресу». Представник Росії наполягав, що від цього питання залежить подальший прогрес у переговорах з американськими дипломатами.

Переговори відбуваються на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.