На Комісії Україна-НАТО говорили про важливість «комплексного пакету запобіжників» – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила на важливості всеосяжного комплексу заходів для запобігання ескалації російської агресії. Про це вона повідомила 10 січня після зустрічі Комісії Україна-НАТО.

За її словами, вона поінформувала партнерів із НАТО щодо «напруженої безпекової ситуації» на місці бойових дій.

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Стефанішина зазначила, що Росія намагається «змінити фокус дискусії», погрожуючи новою війною у той час, як не виконує свої зобов’язання за мінським та нормандським форматами.

«Нашою спільною терміновою задачею є забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні. Ціна подальшої агресії повинна бути надзвичайно високою. На засіданні Комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі переговорів повинен бути комплексний пакет заходів стримування, який включатиме болючі санкції», – повідомила вона.

У Женеві 10 січня пройшли американсько-російські переговори на платформі «Стратегічного діалогу з безпеки». Їх проводять спеціально сформовані делегації. Засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні ж скликав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Воно передує запланованим переговорам Росія-НАТО, призначеним на 12 січня. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Переговори відбуваються на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.