«НАТО надо собирать манатки»: как должны реагировать Украина и Запад на ультиматум Кремля

10 января, как раз в годовщину основания Лиги наций, в Женеве прошли закрытые переговоры американской и российской делегаций. Встреча длилась более 7 часов. На фоне более чем ста тысяч своих солдат возле украинских границ Россия требует от США и НАТО юридических гарантий безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и о непринятии Украины в альянс, о неразмещении ракет малой и средней дальности, о сокращении количества военных учений. Глава российской делегации Сергей Рябков отметил: россияне не пойдут на уступки, к компромиссам должны готовиться американцы. А если договориться не получится, – будет «новый виток конфронтации».

Манатки и пистолет у головы

Накануне переговоров в Женеве США и Россия обменялись дипломатическими уколами.

НАТО надо собирать манатки

«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», – заговорил отнюдь не дипломатическим языком Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России. Рябков высказал убеждение, что «НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике». Ключевой целью переговоров российский чиновник назвал нерасширение НАТО на восток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не ожидает прорывов от этих переговоров.

Россия приставила пистолет к голове Украины

«Очень сложно увидеть (реальный прогресс), в условиях эскалации, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, разместив 100 тысяч военнослужащих возле ее границ», – подчеркнул госсекретарь США. Также Блинкен допустил, что Путиным движет делание восстановить Советский Союз и расширить влияние на постсоветское пространство. Американский чиновник назвал недопустимым возвращение к разделению мира на сферы влияния.

После подготовительной встречи Рябков сказал, что переговоры будут тяжелыми. А Венди Шерман, заместитель госсекретаря США, акцентировала на «приверженности США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные альянсы».

Геополитический фон

Войска на украинской границе

Переговоры в Женеве прошли на фоне скопления российских войск и техники возле украинских границ. 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что за 200 км от границы расположились 122 тысячи солдат, а за 400 км – еще 143,5 тысяч российских военных.

25 декабря в Минобороны РФ объявили об отводе 10 тысяч войск ЮВО в места постоянной дислокации. При этом неизвестно, сколько солдат отвели конкретно из приграничной территории.

Украинская тема в Казахстане

В Казахстане 10 декабря объявили днем общенационального траура. После протестов, которые президент Касим-Жомарт Токаев назвал «террористической войной», задержали почти 8 тысяч человек. Количество убитых мирных жителей пока раскрывают, лишь официально говорят о 16 погибших сотрудниках силовых структур.

В стране проходит «миротворческая миссия» стран ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности: Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизстан). Прилетели в Казахстан и российские десантники.

Руководит силами ОДКБ в стране Андрей Сердюков – генерал, который участвовал в российской аннексии Крыма.

«Миротворческую миссию» президент Казахстана назвал «в высшей степени эффективной и полезной».

Применялись присущие майданным технологиям элементы

А президент России Владимир Путин провел прямую параллель между событиями на Майдане в Украине и протестами казахстанцев: «Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков.., очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».

Что беспокоит Путина

«Томагавки» в Украине

Оставляя войска у границ Украины, российский президент говорит о «серьезнейших вызовах безопасности». По его словам, России угрожает развертывание адаптированных под применение крылатых ракет «Томагавк» элементов американской системы ПРО в Румынии и в Польше.

Подлетное время до Москвы сократится

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут. А при размещении гиперзвукового оружия – до 5», – уточнил российский лидер.

Также Путин обеспокоился «наращиванием военной группировки США и НАТО» и военными учениями. Он заявил, что в связи с такой ситуацией предложил президенту США Джозефу Байдену переговоры. Для этого российская сторона направила в НАТО и Белый дом проекты документов, которые должны обеспечить правовые гарантии безопасности со стороны США и НАТО.

Ультиматум для Америки

В проекте договора с США россияне написали, в том числе, что:

США обязаны «исключить дальнейшее расширение Организации североатлантического договора в восточном направлении и не принимать в НАТО государства бывшего СССР»;

США не будут создавать военные базы на территории государств бывшего СССР и государств, не входящих в НАТО;

Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, а также ядерное оружие вне национальной территории.

Ультиматум для НАТО

В проекте соглашения с НАТО, в том числе, отметили, что:

НАТО обязано не присоединять к себе Украину;

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины;

Запрет на развертывание ракет малой и средней дальности в регионах, откуда можно поразить цели на территории участников договора;

Проявление «сдержанности» при планировании и проведении военных учений.

Если США и НАТО не пойдут на уступки, Путин пригрозил ответом: «В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать».

Реакция США перед переговорами

В российских проектах есть вещи, по которым невозможно достичь согласия, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и анонимный высокопоставленный чиновник из Белого дома. По их словам, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками: Кремль не может закрыть двери в НАТО.

Американцы подчеркивают: именно Россия аннексировала Крым и организовала войну в Украине, из-за этого погибли около 14 тысяч человек; именно Россия вмешивается в политику и выборы в Украине; именно Россия осуществляет кибератаки на Украину; именно Россия сосредоточила сотни тысяч солдат на границах с Украиной.

В США отметили: заявления Кремля о том, что НАТО разместит на территории Украины военную инфраструктуру для разжигания конфликта с Россией, – не соответствует действительности.

Основные угрозы европейской безопасности, по мнению американцев, исходят именно от России: она вторглась в Грузию и в Украину; вмешивалась в выборы (в том числе, и в США); использовала химическое оружие для убийств и нарушала договоры по контролю за вооружениями.

А если Россия продолжит агрессивные действия против Украины, США обещают экономические санкции, приближение НАТО к российским границам и его усиление в Восточной Европе.

А что Украина

НАТО и членство в альянсе – выбор общества Украины

Может ли курс Украины в НАТО стать ценой компромисса на переговорах России и США? Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» ответил так: «Может ли это быть ценой? Мне кажется, что президент Байден сказал это, даже не только мне, а сказал публично, что НАТО и членство в альянсе – это выбор не Соединенных Штатов Америки, и выбор не России и любой страны альянса, – это выбор общества Украины, выбор граждан Украины».

За три дня до переговоров в Женеве по телефону американцы заверили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в том, что придерживаются дипломатического принципа «Никаких решений по Украине без Украины». Энтони Блинкен отметил, что «США прилагают максимум дипломатических усилий, чтобы предотвратить расширение агрессии Российской Федерации против Украины и новой волны войны в Европе».

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций и привержена дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Есть риски усиления конфронтации – Рябков

Россияне на переговорах объяснили американцам, что не будут нападать на Украину и нет оснований опасаться эскалации. Также надо добиться того, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Но в этом вопросе прогресса не достигли. Об этом на итоговом брифинге по итогам переговоров заявил Сергей Рябков.

Освоение Североатлантическим альянсом Украины опасно для нас

«Мы наблюдаем в последние месяцы и годы активнейшее освоение и Североатлантическим альянсом, но особенно индивидуально некоторыми странами, входящими в это объединение, территории Украины... более опасно для нас, потому что это просто рядом... Начиная с количества самолето-вылетов, заходов кораблей в украинские порты, тренировочных миссий.., полетов авиации всех видов, включая стратегические бомбардировщики, с имитацией ударов крылатыми ракетами по Крыму.., полетов конвертопланов Osprey над Днепром в Киеве, матерью городов русских. Все это в совокупности не оставляет другого выбора нам, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», – отметил дипломат.

По словам Рябкова, после встреч с представителями НАТО и ОБСЕ станет понятно, продолжат ли переговоры. Ведь нельзя недооценивать риски усиления конфронтации.

Также представитель России заявил, что ждет от Киева работы по выполнению Минских соглашений и обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

Не позволим закрыть двери НАТО – Шерман

Руководитель американской делегации Венди Шерман назвала встречу с россиянами скорее разговором, чем переговорами. Она отметила, что США дословно не будут выполнять требования России.

Мы не позволим препятствовать политике открытых дверей НАТО

«Мы не позволим никому препятствовать политике открытых дверей НАТО», – сказала Шерман. Также она отмела призывы Кремля сократить американские войска в Восточной Европе. По словам Шерман, США озвучили на встрече предложения по развертыванию противоракетной обороны в Европе и ограничению военных учений.

Украина должна активно заявить свою позицию – Краев

Слова российского дипломата Сергея Рябкова о НАТО и манатках не случайны, ведь Москва пытается формировать формат международных отношений по образцу 80-х годов ХХ века, когда переговоры вели Рональд Рейган и Леонид Брежнев, с такими же пламенными заявлениями и дальнейшей мягкой риторикой, считает Александр Краев, директор программы «Северная Америка» совета внешней политики «Украинская призма».

Переговоры «Вашингтон-Москва». Для Москвы это самый лучший вариант

«Это переговоры на самом высоком уровне «Вашингтон-Москва». Для Москвы это самый лучший вариант, и она его постоянно продвигает. Это устранение на третий план всех остальных государств: то есть, все остальные столицы НАТО, столицы ЕС, и Украина в том числе», – анализирует эксперт мотивы Кремля. Также Краев отмечает усиление военной составляющей: российские войска возле Украины, гиперзвуковые ракеты, тесты противоспутниковых ракет, а со стороны США – усиление и лучшее финансирование ядерного потенциала.

В этой ситуации, делится наблюдениями эксперт, украинская дипломатия выбрала стратегию реагировать последней. Ведь последние консультации с союзниками – это не инициатива Украины. А можно было бы активнее говорить о своей позиции.

Должны быть предложения с нашей стороны

«А должны быть предложения с нашей стороны. Почему, скажем, в ответ на российский меморандум требований к Украине и Западу не было украинского меморандума про отступление с оккупированных территорий, про освобождение Крыма, про освобождение акваторий Черного и Азовского морей и про дальнейшие компенсации восстановления разрушенных территорий», – советует Краев.

Стороны повышают ставки – Леннон

От женевских переговоров не стоит ждать серьезных сдвигов, ведь накануне и российская, и американская стороны обменялись заявлениями, которые напоминают ультиматумы, сообщила в комментарии Радио Свобода Елена Леннон, профессор политологии университета Нью-Хейвен, США.

Условия России были заведомо неприемлемы

«Условия России были заведомо неприемлемы, ведь США и НАТО всегда четко высказывали свою позицию о том, что на эти уступки они никогда не пойдут: не откажутся от продвижения НАТО на восток либо от размещения войск НАТО в Прибалтике. Но меня удивило, что в американской прессе начала появляться информация, где американские политики более конкретно стали выдвигать свои условия: какими будут шаги, если Россия начнет очередное вторжение в Украину. Это было неожиданно, ведь обычно эти угрозы оставляют в секрете до начала переговоров... Это говорит о том, что США ведут переговоры с позиции силы и могут оказывать давление на Россию, учитывая то, что Россия сейчас озабочена ситуацией в Казахстане», – анализирует ситуацию в США Елена Леннон.

Она отмечает: за несколько дней до начала переговоров США заявили не только о возможном введении экономических санкций, но и о эмбарго на американские технологии, в которых нуждается оборонно-промышленный комплекс России, и о возможном вооружении украинских повстанцев в случае вторжения. Такая радикальная позиция Белого дома говорит о том, что сейчас обе стороны повышают ставки в переговорах, и прогресса, по мнению ученого, пока не будет.

Что до российских солдат на границах с Украиной то, по словам Елены Леннон, некоторые американские военные эксперты прогнозируют наступление, ведь содержать столько войск и не использовать их для войны – дорогое удовольствие для России.

Запад должен указать России на тяжелые последствия – Неделку

Скопление российских войск на границах угрожает безопасности и Украины, и всей Европы, поэтому так важны переговори в Женеве, сообщил Радио Свобода Гарри Неделку, директор отдела политики, Rassmussen Global.

Россия заставляет Запад вести переговоры с нацеленным ружьем

«Россия пытается навязать новый европейский порядок безопасности, и делает это с угрозами. Россия заставляет Запад вести с ней переговоры с нацеленным на него ружьем. Но это не означает, что Россия вторгнется. Хотя исключать этого нельзя. А Путин пытается разрушить единство Запада, пытается проверить свободный мир», – характеризует цели Кремля Неделку.

По его мнению, чтобы предотвратить вторжение в Украину, Запад должен указать Кремлю на тяжелые последствия: он может поставить Украине вооружения и, например, навсегда остановить реализацию «Северного потока»; ввести новые санкции против Путина и его окружения; отключить Россию от платежной системы SWIFT.

А что с требованиями не принимать Украину в НАТО?

Мы не должны поддаваться давлению в вопросах будущего расширения НАТО

«Мы не должны поддаваться давлению в вопросах будущего расширения НАТО. Россия уже де-факто имеет вето на стремление Украины и Грузии из-за конфликтов низкой интенсивности, которые Россия поддерживает на территориях этих стран, – отмечает эксперт. – Мы должны напомнить, что в 2008 году мы сказали, что Украина и Грузия будут однажды в НАТО. И мы должны начертить план, как этого достичь. Даже если придется применить модель Западной Германии: что статья 5 устава НАТО касается только территорий, которые контролируют Киев и Тбилиси».

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