Переговори у Женеві: ультиматум Кремля, НАТО і Україна

У Женеві відбуваються переговори між делегаціями США і Росії. Москва вимагає укласти безпекову угоду і не розширювати так звані кордони НАТО. Ультиматум Кремля звучить на тлі концентрації російських військ поблизу України.

У переговорах беруть участь заступниця держсекретаря США Венді Шерман і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Про цю зустріч говоримо у прямому ефірі на Радіо Свобода у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Олена Леннон, професорка політології Університету Нью-Гейвен (США);

Давид Стулік, колишній речник місії ЄС в Україні;

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.);

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета» (Москва).