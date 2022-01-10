«Ніяких гарантій НАТО не даватиме» – Клімкін про перемовини США та Росії

НАТО не надаватиме гарантій Росії про те, що альянс не розширюватиметься на схід, зокрема й про те, що Україна до нього не увійде, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він назвав такий сценарій неможливим в етері Свобода.Live, коментуючи можливі наслідки перемовин США-Росія, які пройшли 10 січня у Женеві.

«Гарантій – 100 відсотків (не буде – ред.). Ну і до того ж, якщо НАТО дасть хоч якісь гарантії, хоч формальні, то НАТО може згортатися як оборонний альянс, заснований на принципах і на цінностях. Його ніхто не буде поважати, починаючи з китайців і закінчуючи останньою країною азійського чи латиноамериканського світу. Це буде крапка для впливу НАТО в усьому світі. Як і крапка впливу колективного Заходу. Тому ніяких гарантій не буде», – сказав дипломат.

Клімкін, втім, допустив, що між Росією і США можуть виникнути «понятійні домовленості» про призупинення допомоги Україні.

«Це постачання нових озброєнь, обмін інформацією, елементи інфраструктури НАТО на нашій території, щоб ми реально стали східним флангом НАТО... І це реально те, на що росіяни будуть бити», – уточнив Клімкін.

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Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня. Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.