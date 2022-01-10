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«Ніяких гарантій НАТО не даватиме» – Клімкін про перемовини США та Росії

Павло Клімкін вважає неможливим сценарій, за якого НАТО гарантуватимуть Москві не надавати Україні членства

НАТО не надаватиме гарантій Росії про те, що альянс не розширюватиметься на схід, зокрема й про те, що Україна до нього не увійде, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він назвав такий сценарій неможливим в етері Свобода.Live, коментуючи можливі наслідки перемовин США-Росія, які пройшли 10 січня у Женеві.

«Гарантій – 100 відсотків (не буде – ред.). Ну і до того ж, якщо НАТО дасть хоч якісь гарантії, хоч формальні, то НАТО може згортатися як оборонний альянс, заснований на принципах і на цінностях. Його ніхто не буде поважати, починаючи з китайців і закінчуючи останньою країною азійського чи латиноамериканського світу. Це буде крапка для впливу НАТО в усьому світі. Як і крапка впливу колективного Заходу. Тому ніяких гарантій не буде», – сказав дипломат.

Клімкін, втім, допустив, що між Росією і США можуть виникнути «понятійні домовленості» про призупинення допомоги Україні.

«Це постачання нових озброєнь, обмін інформацією, елементи інфраструктури НАТО на нашій території, щоб ми реально стали східним флангом НАТО... І це реально те, на що росіяни будуть бити», – уточнив Клімкін.

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Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня. Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.

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