Представниця США щодо Ради НАТО-Росія: союзники по Альянсу «увійдуть до кімнати переговорів об’єднаними»

Союзники по Північноатлантичному Альянсу об’єднані в своїх позиціях щодо Росії перед початком Ради Росія-НАТО 12 січня. Про це заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт під час брифінгу напередодні зустрічі 11 січня.

Сміт розповіла, що заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на Діалозі зі стратегічної стабільності в Женеві, сьогодні вранці відвідала штабквартиру НАТО. Там вона зустрілася з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, після чого поінформувала всю Північноатлантичну Раду щодо перебігу перемов із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Згодом Шерман також «зустрілася у менших групах із усіма представниками членів НАТО, перш ніж поїхала на зустріч політичного та безпекового комітету Євросоюзу».

«Я наголошую на всіх цих консультаціях, аби підкреслити, що США залишаються об’єднаними із усіма нашими союзниками та партнерами», – додала Сміт.

Читайте також: «Двері НАТО лишаються відкритими» – представниця Держдепартаменту перед наступними переговорами з Росією

За словами представниці Вашингтона, всі союзники по НАТО відкриті до діалогу з Росією, але в той же час «готові спільно захищатися від загроз союзникам по НАТО і подальшій російській агресії проти наших партнерів у Європі».

«Протягом останніх місяців ми безпосередньо доносили свої побоювання до Росії і завтра буде ще одна можливість для поступу дипломатії. Наше повідомлення, втім, лишається незмінним: ми хочемо побачити повне виконання Мінських домовленостей і відходу військ Росії. Але, якщо Росія обере конфронтацію, будуть серйозні наслідки», – застерегла вона.

Відповідаючи на питання щодо очікувань від Ради НАТО-Росія у середу, Сміт зазначила, що союзники мають спільні позиції щодо реакції на можливу ескалацію з боку Росії:

«Всі союзники увійдуть до кімнати об’єднаними щодо кількох речей. Вони об’єднані у своїй рішучості на випадок, якщо Росія вдасться до подальшої агресії щодо України, і вони дали це зрозуміти у кількох заявах. Але вони також об’єднані у відданості діалогу завтра. Всі союзники сідають за стіл зі спільним переконанням, що це щось, що ми мусимо зробити разом».

Сміт висловила думку, що США і їхні союзники «почуваються готовими до розмови завтра». Говорячи про можливу невдачу переговорів, вона нагадала, що Вашингтон продовжує надавати безпекову допомогу Україні.

Читайте також: США: група республіканців у Конгресі пропонує надати Україні статус «НАТО-плюс»

«Ми продовжуємо оцінювати безпекові потреби наших друзів у Києві, аби краще зрозуміти їхні потреби», – сказала дипломатка.

При цьому Сміт повторила, що ані США, ані інші члени НАТО не планують переглядати політику відкритих дверей, як того хоче Москва:

«Відданість Альянсу статті 10 Вашингтонського договору лишається непохитною, і я не уявляю жодного сценарію, за якого це могло б обговорюватися».

Вона також прокоментувала вимоги Рябкова щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року. За словами представниці Вашингтону, Альянс «не буде повертатися назад у часі».

«Ми діємо в сьогоденні, із поточними позиціями НАТО, і я не думаю, що будь-хто із союзників НАТО зацікавлений у поверненні до часу, коли він виглядав зовсім інакше», – сказала Сміт.

На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Переговори у Женеві пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.